Самый дорогой дом в Самарской области продается в Тольятти и стоит 200 млн рублей

Аналитики ЦИАН изучили самые дорогие предложения на рынке Самарской области и составили рейтинг коттеджей с самой высокой ценой.

Рынок загородной недвижимости Самарской области сегодня насчитывает более 13 тыс. объектов, выставленных на продажу. Однако менее одного процента от этого объема предлагается по цене более 30 млн рублей. В топ-10 наиболее дорогостоящих коттеджей Самарской области вошли лоты стоимостью от 70 млн до 200 млн рублей. Средний ценник – 96,3 млн рублей. Диапазон площадей в первой десятке составляет от 405 до 883 кв. м (в среднем 619 «квадратов»). А размер приусадебных участков варьируется от скромных 10 соток до внушительных 2 гектаров.

Девять из десяти самых дорогих усадеб территориально относятся к Самаре, при этом самый дорогой объект находится в Тольятти. Все без исключения коттеджи из топ-10 построены на первой линии Волги или на небольшом удалении от набережной.

3 место. 100 млн рублей - 600 кв. м / 40 соток

Самара, Красноглинское шоссе

Отметку в 100 млн рублей преодолевает огромный деревянный сруб площадью 600 «квадратов», в отделке которого сочетаются оцилиндрованное бревно и современная мебель и декор. Дом расположен на берегу Волги на 41-ом километре Красноглинского шоссе. В коттедже есть SPA-комплекс с бассейном, бильярд, две террасы. Помимо основного дома, на участке площадью 40 соток находится также банный комплекс площадью 150 кв. м.

2 место. 120 млн рублей - 755 кв. м / 1,1 га

Самара, 9-я просека

«Серебро» достается дому, стилизованному под классическую русскую усадьбу, и расположенному на лесном участке площадью более одного гектара. На приусадебной территории созданы два искусственных пруда, в одном из которых обитают утки. Кроме того, с тыльной стороны дома обустроен фонтан. В самом коттедже выполнена дорогая отделка в стиле английской классики. Объект выставлен на продажу за 120 млн рублей.

1 место. 200 млн рублей - 883 кв. м / 2 га

Тольятти, Лесопарковое шоссе

Первое место наиболее дорогостоящих домов Самарской области занимает особняк в лесной зоне Тольятти, расположенный на берегу Волги. Территория площадью 2 гектара включает частный причал с маяком, пляжную зону, пруд с карпами, фонтаны и многое другое. Основной дом имеет площадь 883 кв. м, он оформлен в дворцовом стиле. Усадьба полностью меблирована и оборудована техникой, декорирована хрустальными люстрами и живописными полотнами. Для покупки этого дворца необходим бюджет в 200 млн рублей.