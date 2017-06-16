Прокуратура Автозаводского района разъясняет сроки рассмотрения обращений граждан

Реализация провозглашённого ст. 33 Конституции РФ права граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления регламентирована Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», согласно которому письменное обращение по общему правилу рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации в государственном органе, органе местного самоуправления или должностным лицом.

Вместе с тем, поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены приказом Генпрокуратуры России от 30.01.2013 № 4 «Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации».

Так обращения граждан, военнослужащих и членов их семей, должностных и иных лиц разрешаются в течение 30 дней со дня их регистрации в органах прокуратуры Российской Федерации, а не требующие дополнительного изучения и проверки - в течение 15 дней.

При этом если установленный срок рассмотрения обращения истекает в выходной или праздничный день, последним днем рассмотрения считается следующий за ним рабочий день.

В исключительных случаях, например, при необходимости проведения дополнительной проверки либо запроса материалов срок разрешения обращений продлевается прокурором либо его заместителем, но не более чем на 30 дней.

О продлении срока разрешения обращения в таком случае заявитель должен быть уведомлен письменно с указанием данного срока и характера принимаемых мер.

Помощник прокурора района Е.А. Николаева