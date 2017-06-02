ТГУ продолжает принимать отработанные батарейки

Тольяттинский государственный опорный университет теперь будет постоянно проводить экологическую акцию по сбору отработанных батареек «Сбереги природу – сдай батарейку», сообщили в пресс-службе университета.

Напомним, в апреле ТГУ совместно с ГК «ЭкоВоз» уже собрали 30 кг батареек (около 2000 штук). Их отправили на единственный в России специальный завод в Челябинск для поэтапной утилизации.

Неравнодушные к экологии родного города тольяттинцы даже после завершения этой изначально единовременной акции «Сбереги природу – сдай батарейку» приносили использованные батарейки в институт химии и инженерной экологии (ИХиИЭ).

В связи с этим руководство ИХиИЭ приняло решение уже самостоятельно без ГК «ЭкоВоз» установить контейнер и на постоянной основе продолжить сбор отработанных батареек. В «ЭкоВозе» согласились забирать контейнер и отвозить батарейки на утилизацию.

Открытие пункта по сбору батареек в ТГУ – решение как никогда актуальное. В Тольятти, к сожалению, пока не распространены пункты раздельного сбора мусора, а также пункты приема опасных отходов.

Уважаемые коллеги, студенты и гости нашего университета, если у вас есть использованные батарейки, приносите их в ТГУ. Контейнер установлен в холле первого этажа института химии и инженерной экологии по адресу ул. Белорусская 16б.

Сбор и последующая утилизации батареек – небольшой, но очень важный шаг на пути к цивилизованному способу уничтожения мусора в наших городах. Помните, переработка бытовых батареек и аккумуляторов не только помогает сберечь природу и уменьшить выбросы тяжёлых металлов (кадмий, свинец, ртуть), но и позволяет получить соли металлов, графита и железа без использования первичных ресурсов!