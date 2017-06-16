В ООО «Волжские коммунальные системы» произошла смена директора

С 15 июня 2к обязанностям Директора по операционной деятельности «Российских коммунальных систем» приступил Олег Маркелов, ранее возглавлявший дочернее предприятие РКС в г.Тольятти – ООО «Волжские коммунальные системы».

В сферу ответственности нового руководителя войдут вопросы, связанные с оптимизацией производственной деятельности предприятий, внедрением технической политики РКС, проведением бенчмаркинга производственных показателей, совершенствованием сбытовой работы, а также решение ряда других ключевых задач.

Олег Николаевич Маркелов родился 29 марта 1972 года. Окончил Тольяттинский политехнический институт по специальности инженер-механик и Самарскую государственную экономическую академию по специальности – экономист. Более 6 лет руководил «Волжскими коммунальными системами». До прихода в РКС работал директором по финансам в МУП «Производственное объединение коммунального хозяйства г. Тольятти», а также работал в банковской сфере.

И.о. руководителя ООО «Волжские коммунальные системы» назначена Елена Тимофеева, ранее занимавшая должность технического директора.
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  3. 16.06.2017 08:04 [224] (0)
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