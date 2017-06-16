В выходные тольяттинцев приглашают на ежегодный веломарафон «Самарская Лука»

С 17 по 18 июня на территории национального парка «Самарская Лука» в районе села Подгоры состоится ежегодный веломарафон «Самарская лука». Организатором веломарафона выступает некоммерческое партнёрство «Спортивно-туристический клуб ВелоСамара» совместно с федеральным государственным учреждением «Национальный парк «Самарская Лука», Кубоком «Велосипедные марафоны России» (КВМР). Веломарафон проводится с 2004 года и станет уже 14-ым по счёту. С 2013 года марафон является одним из этапов Кубка «Велосипедных марафонов России».

Веломарафон пропагандирует здоровый, активный образ жизни и популяризацию велоспорта среди населения Самарской области. Организация соревнований базируется на принципах безопасности, экологичности, физического самосовершенствования, роста спортивного мастерства.

Трасса марафона протяженностью: марафон около - 2 круга по 40 км и полумарафон - 1 круг 40 км, - пролегают по одному из красивейших мест Поволжья – по территории Национального парка «Самарская Лука», имеющего статус особо охраняемой территории. Маршрут характеризуется разноплановостью покрытия и рельефа, набор высоты на круге примерно 550 метров.

В марафоне примут участие спортсмены Самары и области, и спортсмены с других городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Набережных Челнов, Саратова, Ульяновска, Уфы, Челябинска. Количество участников по предварительным данным уже более 200 человек.

Расписание соревнований:

17 июня, суббота

09:30 – регистрация на детские заезды

11:00 – детские заезды и награждение

14:00-17:00 – регистрация на взрослый веломарафон

16:00 – просмотр трассы

18 июня, воскресенье

08:00 – 10:00 заезд участников

09:00 – 11:30 регистрация участников

11:30 – 12:00 предстартовое построение, брифинг

12:00 – общий старт

14:00 – примерное время финиша первого участника, открытие финиша

17:00 – награждение победителей

18:00 – примерное время финиша последнего участника, закрытие финиша

18:30 – отъезд участников

Марафон проходит при поддержке Министерства спорта Самарской области. Спонсорами марафона выступают: спортивный магазин “Кант”, международные IT-компании HAULMONT и Magenta Technology, рекламное агентство полного цикла Times Promotion, ООО "Подарок", ООО "Сибирское Здоровье 2000", кондитерская фабрика "Хлебный Спас", российский производитель спортивного питания POWERUP.

Страница марафона на сайте Спортивно-туристического клуба “ВелоСамара”: velosamara.ru/msl