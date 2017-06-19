Молодежь Тольятти почтит память погибших в Великой Отечественной войне театрализованной постановкой «Школьный вальс»

22 июня на Площади Свободы у Вечного огня пройдёт акция памяти, посвящённая 76-ой годовщине начала Великой Отечественной войны с театрализованной постановкой «Школьный вальс». Начало акции в 3:45.

Организатор – Профком студентов и аспирантов Тольяттинского опорного госуниверситета приглашает всех горожан почтить память воинов – земляков, павших за Родину на полях сражений.

В театральной постановке «Школьный вальс» примут участие 50 волонтёров – молодёжь города и студенты Тольяттинского госуниверситета. Во время акции прозвучит легендарное радио-объявлениеЮрия Левитана, известившее 22 июня 1941 года всю страну о начале Великой Отечественной войны.

В рамках скорбного мероприятия пройдёт минута молчания, зажжение свечей и возложение цветов к Обелиску славы и Вечному огню.

На мероприятие приглашены глава администрации г.о. Тольятти Сергей Анташев, председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель, ректор Тольяттинского государственного опорного университета Михаил Криштал.

22 июня 1941 года в 4 утра без объявления войны фашистская Германия и её союзники напали на Советский Союз. Указом Президента России день начала Великой Отечественной войны был объявлен Днём памяти и скорби. Тольяттинский государственный опорный университет ежегодно чтит память тех, кто отдал свою жизнь за Победу в Великой Отечественной войне, и проводит для города два знаковых мероприятия ­– парад курсантов института военного обучения ТГУ в День Победы и акцию памяти на Площади Свободы ранним утром 22 июня.