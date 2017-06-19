Госавтоинспекция Тольятти провела встречу с 60 организациями, осуществляющими пассажирские перевозки

В Тольятти прошла встреча с представителями более 60 организаций, осуществляющих пассажирские перевозки. В ходе проведения рабочей встречи особое внимание представителей Госавтоинспекции, было уделено требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения, а так же антитеррористической безопасности при осуществлении пассажирских перевозок, сообщили в ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Во вступительном слове и.о. заместителя начальника Тольяттинской Госавтоинспекции майор полиции Владимир Мочалов проинформировал о состоянии аварийности на пассажирском транспорте, довел информацию об основных нарушениях со стороны водителей, осуществляющих пассажирские перевозки и причинах дорожно-транспортных происшествий с их участием.

Участники встречи обсудили вопрос замены водительских удостоверений иностранных граждан, водителям, работающим в пассажирских организациях. Старший государственный инспектор РЭО ГИБДД У МВД России по г.Тольятти капитан полиции Василий Платонов довел до присутствующих требования нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок замены водительских удостоверений иностранным гражданам.

В ходе встречи особое внимание уделено активной гражданской позиции и бдительности сотрудников организаций, занимающихся пассажирскими перевозками. Сотрудники Госавтоинспекции поблагодарили за совместную работу представителей такси и выразили надежду на усиление взаимодействия в данном направлении и других организаций.

В завершении всем представителям была вручены инфографика по оказанию государственных услуг в электронном виде и листовки для размещения в пассажирском транспорте с акцентом на безопасность детей-пешеходов.

Подобные встречи с представителями руководителей предприятий, занимающихся перевозками людей, в Тольятти проводятся регулярно. Только совместными усилиями вполне реально добиться снижения количества ДТП с участием пассажирского транспорта.