В Тольятти проходит конкурс рисунков «За окном любимый город»

Объединение детских библиотек проводит конкурс рисунков «За окном любимый город». Принять в нём участие могут дети от 2 до 7 лет.

До 6 августа нужно нарисовать любую достопримечательность Тольятти и принести рисунок в одну из библиотек.

Дети могут выбрать любые, даже самые неожиданные монументы и скульптуры — только за прошлый год в Тольятти открылись шесть новых памятников. Среди них: скульптура святым Петру и Февронии, барельеф первому начальнику городского УВД Борису Соколову и монумент Почетному гражданину Тольятти Николаю Абрамову, напоминают в горадминистрации.

Награждение победителей пройдёт в конце августа на празднике, посвящённом итогам летних чтений. Авторы лучших работ получат дипломы и подарки от спонсоров, а их рисунки будут использованы при создании открыток и календарей.

Подробная информация — в Положении о конкурсе. Телефон для справок: (8482) 77-73-95.