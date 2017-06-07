На улице 40 лет Победы преступная троица отобрала у тольяттинца наушники

В отдел полиции обратился за помощью молодой человек 1993 года рождения. Он сообщил сотрудникам полиции, что трое неизвестных на улице 40 лет Победы похитили у него наушники стоимостью 1000 рублей.

Полицейские провели поквартирный обход и установили, что к совершенному преступлению могут быть причастны молодые люди, проживающие в соседнем доме от места нападения. Сотрудники полиции задержали подозреваемых по месту жительства и доставили в отдел для дальнейших разбирательств. Подозреваемые в совершении преступления - молодые люди в возрасте 18 и 20 лет признали свою вину, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. В настоящее время сотрудники полиции проверяют предполагаемых злоумышленников на причастность к аналогичным правонарушениям.