Прокуратура разъясняет: Возможно ли изменить срок уплаты налога?

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти разъясняет:

Да, изменить срок уплаты налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа возможно. Для этого необходимо обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита.

К заявлению необходимо приложить документы, в том числе обязательство, предусматривающее на период изменения срока уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов соблюдение условий, на которых принимается решение о предоставлении отсрочки (рассрочки, инвестиционного налогового кредита).

Решение об изменении срока или об отказе в изменении срока уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов принимается уполномоченным органом в течение 30 рабочих дней со дня получения заявления заинтересованного лица.

Данный Порядок утвержден Приказом  ФНС России от 16 декабря 2016 года.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 15.06.2017 18:57 [112] (0)
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