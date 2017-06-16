8 главных культурных событий первой половины лета

Лето - это пора, когда заканчивается учеба у детей и наступают долгожданные каникулы. Летом мы готовимся морально к отпуску, настраиваясь на приятное времяпровождения не за рабочими местами. К сожалению, вырваться в отпуск получается не всем, а культурно провести время хочется. AfishaTLT.ru представляет главные культурные события стартовавшего лета!

Классика над Волгой, а теперь уже «Тремоло» будет проходить в десятый раз. И не спроста организаторы мероприятия сменили название. В переводе с итальянского тремоло обозначает дрожащий. Если перевести это в музыкальную терминологию, то это прием игры на струнных, клавишны, ударных и многих других инструментах. Только представьте: открытое пространство с видом на Жигулевское горы и классическая музыка, которая распространяется по всей территории. Вас ждет классическая музыка, театральные представления, музыкальная битва акапелла и битбокс против скрипок и балалайки. Симфонический оркестр под управлением великого Фабио Мастранджело. Не переживайте так сильно за баллалайки - организаторы обещали, что все останется целым и не вредимым. «Тремоло» состоится с 25 июня по 27 июня на базе отдыха «Волна».

Как ни странно, и в Тольятти есть море. Да, вопреки географическим законом на территории Самарской области расположилось Жигулевское море. Конечно, соли в нем маловато, да, и на море не очень похоже, но это словосочетанию устойчиво прижилось и живет по сей день. Здесь можно посмотреть водные виды спорта: кайты, водные лыжи, серфинг и многое другое. А также узнать о том, как же можно отдохнуть на воде. А еще вас ожидает выставка всевозможных катеров и яхт. Вам уже наверняка не терпится узнать название этого мероприятия, чтобы точно его не пропустить?! Название довольно прозаичное, зато не сложно запомнить «Жигулевское море. Лето 017», пройдет оно с 15 по 16 июля. Вы только представьте: летнее жаркое солнце, «морской» бриз, ослепительные белоснежные яхты и вы - похоже на фильм, который может стать реальным. У гостей праздника будет возможность не только увидеть в деле профессиональных яхтсменов и виндсерферов, но и принять участие в многочисленных мастер-классах. На воде и в прибрежной части разместятся более десяти различных видов спорта и отдыха, большинство их которых посетители смогут попробовать совершенно бесплатно. Мастер-классы для детей от парусных школ, которые обучат тонкостям по вязано морских узлов и управлением одноместными швертботами. На протяжении двух фестивальных дней непосредственно в порту яхт-клуба «Дружба» будет проходить выставка яхт и катеров «Жигулевский водный базар».

В тольяттинском краеведческом музее на протяжении всего лета проходит выставка “Праздничный стол”. Она рассказывает о традициях советского застолья ХХ века, отраженных в посуде, столовых приборах, традиционных блюдах и правилах их оформления и подачи.

«Летний Бум» пройдет в разгар лета, а именно 1 июля в отделе современного искусства. Уникальная возможность познакомиться с Тольяттинскими дизайнерами, музыкантами и декораторами. Возможность обновить свой гардероб с минимальными затратами. Одно украшение может изменить твой образ, день и всю жизнь. Мужчины смогут выбрать оригинальный подарок - аксессуар своей любимой девушке. А дальше - всевозможные мастер-классы по созданию украшений от известных тольяттинских дизайнеров и все это под сопровождение легкой и неновящевой музыки.

В Тольяттинском Художественном музее открыта выствка “Цифровые сны”. Это яркий международный проект Арт-Банк (г. Санкт-Петербург), посвященный одной из самых востребованных и динамично развивающихся сфер современной культуры – цифровому искусству. В экспозиции выставки представлено более 70-ти работ избранных творений профессионалов со всех концов света, отобранных из более чем 10 000 работ. География участников проекта обширна – это Россия, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Бразилия, Китай, США, Германия, Греция, Литва, Венесуэла, Индонезия, Румыния и Япония. На выставке «Цифровые сны. Шедевры компьютерной графики» представлены все популярные направления компьютерной графики: фотоарт, цифровая живопись, 3D-графика. Вы убедитесь, что создание цифровых произведений требует не только виртуозного владения современными компьютерными технологиями, но и многолетней практики, скрупулёзного оттачивания навыков, глубоких теоретических познаний и, конечно же, безграничной фантазии и неиссякаемого воображения! Выставка проходит до 6 июля включительно.

В безбрежных потоках информации и быстрых ритмах современной жизни человек остро ощущает дефицит тонких эмоциональных переживаний от созерцания мимолетной красоты мира, радости общения с произведениями искусства, запечатлевшими ускользающую прелесть момента. Для Юлии Кузнецовой, художницы из Самары, члена ВТОО «Союз художников России» и члена Творческого союза художников Самары, радость и красота – понятия почти тождественные. «Любой настоящий художник должен стремиться найти и показать красоту окружающего мира, – убеждена она. – Даже в самых обыденных вещах, даже в сером и унылом пейзаже можно найти свою красоту, созерцание которой и приносит радость». Юля пишет красоту мира, находя гармонию и радость в будничных явлениях. Вдохновляющую выставку "Воспевая счастье" можно посмотреть в Тольяттинском Художественном Музее до 6 июля.

Джаз из США 29 июня в Тольятти. Не пропустите фееричное завершение джазового сезона 2016-2017 в Тольяттинской филармонии. Основные особенности джаза - это импровизационность и свобода ритма, свободное дыхание мелодии. Музыканты джаза должны уметь импровизировать либо коллективно, либо соло на фоне срепетированного аккомпанемента.

Театр Дилижанс приглашает Вас познакомиться со спектаклем “Долорес Клейборн”. Спектакль поставлен по книге знаминитого Стивена Кинга. Психологический триллер, рассказывающей о 65-летней Долорес Клейборн, убившей своего мужа. История Долорес - это признание во всем, что случилось в ее жизни. Каторжная работа, приносящая копейки. Отвратительный муж, который пристает к дочери. Убийство, которое повлияло на всю ее жизнь. Спектакль обещает быть интересным. Не пропустите 24 июня в театре юного зрителя “Дилижанс”.