Тольяттинка в собственном кафе зарезала своего мужа

В полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины 1968 года рождения с ножевым ранением в одном из кафе Центрального района. Позже стало известно о том, что между супругами, которые взяли кафе в аренду для ведения собственного бизнеса, произошел конфликт.

Стражи правопорядка установили, что во время словесной  перепалки  женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемая пыталась доказать своему мужу, что употребление ею алкоголя не помешает жизни и развитию бизнеса. Во время 45-летняя женщина схватила кухонный нож и нанесла им несколько ранений своему супругу в области груди и живота. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Злоумышленница задержана в порядке ст.91 УПК РФ.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 16.06.2017 13:04 [199] (0)
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