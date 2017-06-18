Тольяттинцев приглашают на лекцию «Магия реальных вещей в творчестве Рене Магритта»

Рене Магритт – бельгийский художник, принадлежащий кругу дадаистов и сюрреалистов, один из самых узнаваемых мастеров 20 века. Образы его полотен неоднократно тиражировались в рекламе и печатных изданиях. В своих работах художник предвосхитил появление поп-арта и концептуализма в искусстве.

Что такое жизнь и что такое смерть? Что такое человек и что такое искусство? Человечество посвятило этим вопросам много трудов, и каждый философ давал свой ответ, но не один из них не удовлетворил Магритта. Картины художника – это вопросы и ответы, это мысли, зависшие в пространстве, это дверь в потусторонний мир. Магритт использовал, в основном, обычные повседневные образы – деревья, окна, двери, фрукты, фигуры людей – однако его картины не менее абсурдны и загадочны, чем работы его эксцентричных коллег по цеху.

Цель Магритта, по его собственному признанию, заставить зрителя задуматься. Из-за этого картины художника часто напоминают ребусы, но ребусы, которые полностью разгадать невозможно, так как они ставят вопросы о самой сути бытия: Магритт всё время говорит об обманчивости видимого, о его скрытой таинственности, которую мы обычно не замечаем.

Вообще названия картин играют у Магритта особую роль. Они почти всегда поэтичны и почти всегда никак на первый взгляд не связаны с самим изображением. И именно в этом видел их значимость сам художник: он считал, что скрытая поэтическая связь названия и картины опять же способствуют тому магическому удивлению, которое Магритт видел предназначением искусства.

Лекцию читает искусствовед - Москвитина Лариса Ивановна. Билет на лекцию: школьники - 100 руб., пенсионеры, студенты- 150 руб., взрослые - 200 руб.

28 июня в 18.30

Адрес: бульвар Ленина, 22

Возраст: 12+.