В Тольятти уровень регистрируемой безработицы составил 1,67 %

По информации Центра занятости населения Тольятти, численность безработных граждан на 16 июня составила 6940 чел., из которых 51,5 % приходится на женщин, 13,1 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 13,8 % - граждан предпенсионного возраста. 24,3 % - уволенные по сокращению штата. 6,3 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

За неделю получили статус безработного 153 чел., трудоустроено 106 безработных граждан, направлено на профессиональное обучение 26 чел. Получили услуги по профессиональной ориентации 198 чел., социальной адаптации – 68 чел.

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,67 %.

16 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое); 995 чел. заняты неполную рабочую неделю, 123 чел. находятся в простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 4378 работниках (без учета вакансий для временного трудоустройства подростков), из которой 44,4 % - вакансии для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 1,7 чел. на 1 свободное рабочее место.