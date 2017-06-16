В тольяттинских лесах проходят профилактические рейды

В течение мая и июня сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский проводится активная профилактическая работа по пожарной безопасности в лесах и прилегающих территориях совместно с полицией, лесной охраной и представителями администраций.

С 8 мая сотрудники ОНД и ПР приняли участие в 10 рейдах по Ставропольскому лесничеству, с 1 июня 2017 года в 4 профилактических рейдах по Тольяттинскому лесничеству.

В ходе рейдов гражданам разъясняются основные правила пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях, способы предотвращения пожара и приемы спасения на случай чрезвычайной ситуации, о запрете въезда в лесах на автотранспорте, за исключением служебного, требования Кодекса об административных правонарушениях РФ, статьи 8.32 КоАП РФ, части 2 статьи 20.4 КоАП РФ. Возбуждение дел об административных правонарушениях осуществляется сотрудниками полиции, органами дознания ГПН по факту пожара, рассматривают дела об административных правонарушениях органы пожарного надзора и выносят соответствующие административные наказания.

Детям в доступной форме доводится информация о том, как детская шалость с огнем может привести к трагическим последствиям, может угрожать их жизни и здоровью, окружающим людям, о запрете разведения костров и поджигания тополиного пуха.

К счастью, понимание со стороны населения о важности пожарной профилактики присутствует, граждане знают, к каким последствиям может привести беспечность при обращении с огнем, и как правильно сообщить о пожаре в лесу в пожарную охрану и ЕДДС, отмечают в ОНД и ПР г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский.

Обращаем внимание горожан, что в условиях особого противопожарного режима, объявленного на территории Самарской области с 15.04.2017 по 30.09.2017, въезд на территорию леса на автомобилях запрещен, за исключением только служебного и спецтранспорта, при наступлении IV и V классов пожароопасности действует ограничение посещение лесов для граждан, во-первых, в целях безопасности жизни и здоровья людей, во-вторых, недопущения совершения административных правонарушений.

Метеорологическую сводку, информацию о классах пожароопасности на текущий день и другую полезную информацию можно найти на сайте Главного управления МЧС России по Самарской области 63.mchs.gov.ru.

Данные профилактические рейды будут осуществляться в течение всего периода действия особого противопожарного режима 2017 года.

В настоящий момент на территории Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района достигнута стабилизация обстановки с пожарами. Теперь главная задача – продолжить профилактическую работу, сохранить динамику к снижению количества пожаров, не допустить роста числа пожаров в весенне-летний период 2017 года.