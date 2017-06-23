В прокуратуре напомнили об изменениях в Правилах дорожного движения

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти сообщает о том, что в Правила дорожного движения внесены следующие изменения:

- водители со стажем вождения менее 2 лет запрещена буксировка любых транспортных средств;

- начинающим мотоциклистам и водителям мопедов нельзя перевозить пассажиров;

- отсутствие обязательного опознавательного знака «Начинающий водитель» на транспортных средствах, управляемых новичками-автомобилистами, будет считаться условием, исключающим эксплуатацию транспортного средства;

- обязанность размещения знака «Начинающий водитель» на мопедах, помимо тракторов, самоходных машин и мотоциклов не предусмотрена.

Данные изменения в Правила дорожного движения внесены Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2017 г. №333.