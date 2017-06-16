Существует ли ответственность за возбуждение ненависти либо вражды?

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти разъясняет:

За возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства предусмотрена уголовная ответственность по ст. 282 Уголовного кодекса РФ.

Уголовно-наказуемыми считаются действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Максимальное наказание, предусмотренное УК РФ за совершение данного преступления – лишение свободы на срок до 5 лет.

При совершении данного преступления с применением насилия или с угрозой его применения, с использованием своего служебного положения либо организованной группой действия лица (лиц) квалифицируются по ч. 2 ст. 282 УК РФ, предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.