Появилась возможность подавать документы в суд в электронном виде

Документы в суды общей юрисдикции теперь можно подать онлайн через Интернет в электронном виде через личный кабинет пользователя, созданный в разделе "Подача процессуальных документов в электронном виде" официального сайта суда, который расположен на интернет-портале ГАС "Правосудие" (www.sudrf.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Личный кабинет создается на физическое лицо, которым подаются документы в электронном виде в суд; при подаче документов представителем личный кабинет создается на имя представителя.

После направления документов в суд пользователю в личный кабинет приходит уведомление о поступлении документов в информационную систему, содержащее дату и время поступления документов.

Данная возможность закреплена приказу Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 № 251.