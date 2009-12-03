Появилась возможность подавать документы в суд в электронном виде

Документы в суды общей юрисдикции теперь можно подать онлайн через Интернет в электронном виде через личный кабинет пользователя, созданный в разделе "Подача процессуальных документов в электронном виде" официального сайта суда, который расположен на интернет-портале ГАС "Правосудие" (www.sudrf.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Личный кабинет создается на физическое лицо, которым подаются документы в электронном виде в суд; при подаче документов представителем личный кабинет создается на имя представителя.

После направления документов в суд пользователю в личный кабинет приходит уведомление о поступлении документов в информационную систему, содержащее дату и время поступления документов.

Данная возможность закреплена приказу Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 № 251.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 16.06.2017 17:04 [117] (0)
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