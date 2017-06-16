Должникам начнут приходить смс-сообщения

С 16 июня 2017 года должники по исполнительным производствам о взыскании административных штрафов начнут получать сообщения о возбуждении исполнительного производства, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Данный проект является пилотным. Он коснется вновь возбужденных исполнительных производств и тех, в рамках которых не производилась оплата денежных средств. Смс-уведомления получат те должники, производства в отношении которых находятся на исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по городу Самаре (МОСП по ВАШ по г.Самаре).

Сообщения будут приходить от абонента «FSSP ROSSII» и содержать следующий текст: «V otnoshenii Vas vozbujdeno proizvodstvo #****/**/**/**.Informaciya po tel.: 8(846)******* libo na saite http://www.r63@fssprus.ru».

Подобная рассылка поможет гражданам оперативно и в удобной для них форме получать информацию о возбуждении в отношении них исполнительного производства, что позволит им сократить время на исполнение требований исполнительного документа, не дожидаясь применения судебными приставами-исполнителями в отношении должников мер принудительного взыскания.