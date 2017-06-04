Путин: зарплаты бюджетников, не попавших в "майские указы", проиндексируют 1 января

Зарплаты бюджетников, не попавших в "майские указы", будут проиндексированы с 1 января 2018 года. Об этом заявил в ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин.

"В другой категории бюджетной сферы, которой в "майских указах" не оказалось, там сложнее. Им не индексировали, несмотря на то, что цены подросли, инфляция была значительная, в позапрошлом году она 12,9% была. А индексации не было. Это, конечно, несправедливо, я согласен. Я с правительством на этот счет говорил. У них есть поручение - с 1 января 2018 года их доходы будут проиндексированы", - сказал Путин.

В ходе прямой линии ведущая зачитала вопрос, в котором говорилось о крайне низком уровне зарплат ряда категорий бюджетников. В частности, упоминалась зарплата почтальона, которая составляет 3,6 тыс. рублей. "Ну насчет 3600 (рублей) надо проверить, откуда берутся такие цифры, безусловно. Потому что есть у нас минимальный уровень зарплат, МРОТ есть, а он выше чем 3 тысячи 600 (рублей)", - сказал Путин.

Он отметил, что те категории бюджетников, которые подпали под действие майских указов, получают более высокие зарплаты. "Что касается тех бюджетных сфер, которые попали в указы 2012 года, там более или менее у нас соблюдается порядок повышения уровня заработной платы", - заявил президент.