Тольяттинка предложила своей бабушке помощь в уборке и украла из квартиры телевизор

55-летний тольяттинец обратился в полицию, сообщив о пропаже телевизора из квартиры его 78-летней матери.

Сотрудники органов внутренних дел установили, что к потерпевшей накануне приходила внучка, неравнодушная к употреблению спиртных напитков. Девушка предложила бабушке помощь в уборке квартиры, свидетелем чего стал заявитель. Вернувшись из магазина, сын потерпевшей обнаружил отсутствие племянницы и жидкокристаллического телевизора стоимостью 13 000 рублей.

Стражи правопорядка установили личность и место проживания подозреваемой и задержали ее в своей квартире. По данным правоохранителей, 23-летняя девушка не имеет постоянного заработка и ранее не попадала в поле зрения полиции.

Сотрудникам органов внутренних дел предполагаемая злоумышленница призналась, что похищенный телевизор успела сдать в ломбард, сообщили в облГлавке.

По признакам грабежа возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.