Пластиковые формы для искусственного камня – насколько это выгодно?

О том, что такое искусственный камень, в Европе узнали относительно недавно, но сразу же стали экспериментировать с данным материалом, предлагая его в качестве замены более дорогим отделочным материалам. Простая технология изготовления и доступность специальных форм позволяет быстро и без особых вложений организовать прибыльный бизнес, который довольно скоро станет приносить стабильный доход.

Искусственный камень и формы – секреты производства

Искусственный камень стоит дешевле, но при этом выглядит как оригинальный вариант. Его высокие показатели прочности и долговечности привели к повышению спроса, и сегодня редкие строительные и ремонтные работы обходятся без этого полезного материала. Искусственный камень помогает создавать дизайнерские композиции, а разнообразие цветов позволит подобрать нужный вид отделки.

Ранее для производства искусственного камня использовались металлические формы, которые были тяжелыми, неудобными, а рельеф камня при производстве получался смазанным. Готовые изделия такой формой можно было повредить. Альтернативой стали пластиковые формы (подробнее смотреть здесь http://www.formpark.ru/catalog/plastik-oblitsovka/), которые избавлены от вышеуказанных недостатков.

Пластиковые формы – в чем плюсы?

Пластиковые формы продолжают удерживать популярность ввиду своих преимуществ:

Низкая стоимость.

Возможность быстро очистить форму, удобство ее хранения.

Использовать пластиковую форму очень просто, и процесс обучения работников на производстве не отнимет много времени.

Пластиковая форма достоверно передает текстуру камня.

Разнообразие видов форм позволяет расширить товарный ассортимент и производить искусственный камень с учетом запросов клиента. Формы отличаются по размеру, а также их строение позволяет получать на выходе искусственный камень разного цвета, с гладкой или более объемной поверхностью.

Современные формы являются цельными, их не нужно разбирать и собирать, что экономит время.

Пластиковые формы как бизнес – в чем выгода?

Искусственный камень часто применяется для отделки ресторанов, дипломатических центров, банков и других солидных учреждений. Сегодня он стал частью не только экстерьера, но и интерьера здания. Поэтому на искусственный камень всегда будет спрос.

Начать бизнес легко. Для этого потребуется закупить пластиковые формы, а само производство не займет много места в отличие от случаев, когда планируется изготавливать бетон или плитку. Выдержка той же бетонной смеси в форме требует в 2 раза меньше времени, чем получение тротуарной плитки.

По сути, для старта нужны формы, песчано-цементная смесь либо гипс, цветовые пигменты и фиброволокно. Кроме того, нужно подготовить емкость, где можно будет замешивать сырье.

Данный бизнес характеризуется высокой рентабельностью, и при одинаковой себестоимости даже в сравнении с обычной тротуарной плиткой цена реальная цена искусственного камня будет отличаться. Например, при себестоимости 5 долларов за 1 квадратный метр можно продавать искусственный камень по цене 30 долларов и получать прибыль.

Спрос на строительные и облицовочные материалы дает возможность быстро сформировать клиентскую базу.

Покупка пластиковых форм – это удачный старт для собственного дела и качественная продукция всегда!

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