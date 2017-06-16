Госдума одобрила в первом чтении проекты о наказаниях за нападение на врачей

Госдума приняла в пятницу в первом чтении законопроекты, предусматривающие наказание вплоть до лишения свободы за нападение на медицинских работников, воспрепятствование их деятельности и блокирование машин скорой помощи, сообщают РИА Новости.

Законопроекты устанавливают два вида ответственности: уголовную и административную за сам факт воспрепятствования законной деятельности врача путем удержания, угроз и создания ему препятствий по доступу к больному.

В Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьей, по которой за воспрепятствование законной деятельности медицинского работника по оказанию медпомощи путем удержания, угроз, создания препятствий по доступу к больному, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного устанавливается наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, обязательных работ до 360 часов, исправительных работ на срок до одного года или арест до четырех месяцев.

Если же такое деяние повлекло по неосторожности смерть больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью, осужденному может быть назначено наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет с возможным лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или лишением свободы на срок до четырех лет также с возможным лишением права занимать определенные должности до трех лет.

Одновременно вводится уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью (лишение свободы до двух лет) и угрозу убийством в отношении лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей (принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до пяти лет).

Второй законопроект в этом пакете предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ. За воспрепятствование законной деятельности медработника по оказанию помощи, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, устанавливается наказание штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

За непредоставление преимущества в движении машинам скорой помощи с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, повлекшее неоказание либо оказание скорой медицинской помощи с нарушением установленных сроков и если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, предлагается установить штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.