Сотрудники ГИБДД рассказали маленьким тольяттинцам о дорожных ловушках

Ежедневно в лагерях дневного пребывания, во дворах и в жилых массивах сотрудники полиции проводят выездные уроки безопасности. Не остаются без внимания и взрослые, автоинспекторы напоминают им о роли родителей в обучении детей правилам дорожного движения.

Только за один день более 1000 детей и подростков из 4 лагерей отдыха «Юность», «Радуга», «Звездный» и «Гранит» узнали об основных дорожных ловушках, в которые могут попасть юные велосипедисты и пешеходы.

Ребята с удовольствием принимают участие в конкурсах и викторинах по Правилам дорожного движения. Подобные мероприятия помогают в игровой форме закрепить знания о правилах дорожного движения, способствуют развитию осторожности и осмотрительности на дорогах, отмечают в ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.