В прокуратуре разъяснили основные задачи и права уголовно–исполнительных инспекций

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти разъясняет:

Основные задачи и права уголовно–исполнительных инспекций определены Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об уголовно – исполнительных инспекциях и норматива их штатной численности» от 16 июня 1997 г. N 729 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.02.1999 N 199, от 28.03.2010 N 190).

В соответствии с постановлением Правительства, основными задачами инспекций являются:

● исполнение наказаний в виде обязательных работ, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, ограничения свободы и исправительных работ;

● контроль за поведением условно осужденных и осужденных, в отношении которых отбывание наказания отсрочено;

● предупреждение преступлений и иных правонарушений лицами, состоящими на учете в инспекциях;

● иные задачи, возложенные на инспекции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Осуществляя свою деятельность инспекции имеют право:

● вызывать осужденных для разъяснения порядка и условий отбывания наказания, проведения профилактических бесед, выяснения вопросов, возникающих в процессе отбывания наказания, и причин допущенных нарушений порядка и условий отбывания наказания;

● выносить постановления об установлении обязанности для осужденных к исправительным работам до двух раз в месяц являться в инспекцию для регистрации;

● посещать осужденных по месту их нахождения, включая место жительства и работы, с целью контроля за поведением, соблюдением ими установленных обязанностей и запретов;

● выносить в установленном порядке постановления о приводе осужденных, состоящих на учете в инспекции и не являющихся по вызову в инспекцию без уважительных причин;

● проверять исполнение требований приговоров судов администрацией организаций, в которых работают осужденные к исправительным работам и лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также органами, правомочными аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью, запрещенной осужденным;

● контролировать правильность и своевременность перечисления финансовых средств в соответствующий бюджет администрациями организаций, в которых работают осужденные к исправительным работам, и привлекать к осуществлению контроля финансовые и налоговые органы;

● запрашивать от администрации организаций, в которых работают осужденные, документы о проведенной работе с осужденными, их поведении, отношении к труду, принятых к ним мерах поощрения и взыскания, а также сведения об отработанном осужденными времени;

● обращаться в органы местного самоуправления и прокуратуры, суды и организации для решения вопросов, связанных с исполнением наказаний;

● выдавать разрешения осужденным к исправительным работам на увольнение с работы по собственному желанию в период отбывания наказания;

● применять предусмотренные законом меры поощрения и взыскания к осужденным, отбывающим наказание в виде ограничения свободы;

● в установленном порядке использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и контроля для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения свободы.

Условно осужденные: обязанности и ответственность

В соответствии со ст.188 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации условно осужденные обязаны:

● отчитываться перед уголовно-исполнительной инспекцией о своем поведении;

● исполнять возложенные на него судом обязанности;

● являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию.

Ответственность условно осужденных (ст.190 УИК РФ):

● при уклонении условно осужденного от исполнения возложенных на него судом обязанностей либо при нарушении им общественного порядка, за которое было наложено административное взыскание, уголовно-исполнительная инспекция предупреждает его в письменной форме о возможности отмены условного осуждения;

● в случае неисполнения условно осужденным указанных в ст.188 УИК РФ требований, а также при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о целесообразности возложения на условно осужденного других обязанностей, начальник уголовно-исполнительной инспекции вносит в суд соответствующее представление;

● при наличии достаточных оснований уголовно-исполнительной инспекцией в суд направляется представление о продлении испытательного срока;

● в случае систематического или злостного неисполнения условно осужденным в течение испытательного срока возложенных на него судом обязанностей либо если условно осужденный скрылся от контроля, начальник уголовно-исполнительной инспекции направляет в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда;

● систематическим неисполнением обязанностей являются совершение запрещенных или невыполнение предписанных условно осужденному действий более двух раз в течение года либо продолжительное (более 30 дней) неисполнение обязанностей, возложенных на него судом;

● скрывающимся от контроля признается условно осужденный, место нахождения которого не установлено в течение более 30 дней.