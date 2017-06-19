Прокуратура: Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности

Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью установлен Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации. Организация исполнения этого вида наказаний изложена и регламентирована Приказом Министерства юстиции Российской Федерации "Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества" от 20 мая 2009 г. № 142.

Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, назначенное в качестве как основного, так и дополнительного видов наказаний к штрафу, обязательным работам, исправительным работам или ограничению свободы, а также при условном осуждении исполняют уголовно-исполнительные инспекции по месту жительства (работы) осужденных.

Данное наказание, назначенное в качестве дополнительного вида наказания к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части или лишению свободы, исполняют учреждения и органы, исполняющие основные виды наказаний, а после отбытия основного вида наказания уголовно-исполнительные инспекции по месту жительства (работы) осужденных.

Требования приговора о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью обязательны для администрации организации, в которой работает осужденный.

Администрация организации, в которой работает осужденный, обязана:

а) не позднее трех дней после получения копии приговора суда и извещения уголовно-исполнительной инспекции освободить осужденного от должности, которую он лишен права занимать, или запретить заниматься определенной деятельностью, направить в уголовно-исполнительную инспекцию сообщение об исполнении требований приговора;

б) представлять по требованию уголовно-исполнительной инспекции документы, связанные с исполнением наказания;

в) в случаях изменения или прекращения трудового договора с осужденным в трехдневный срок сообщить об этом в уголовно-исполнительную инспекцию;

г) в случае увольнения из организации осужденного, не отбывшего наказание, внести в его трудовую книжку запись о том, на каком основании, на какой срок и какую должность он лишен права занимать или какой деятельностью лишен права заниматься. Администрация учреждения, в котором отбывает основной вид наказания лицо, осужденное также к дополнительному наказанию в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, не может привлекать осужденного к работам, выполнение которых ему запрещено.

В случаях призыва или поступления осужденных на военную службу или их поступления на альтернативную гражданскую службу уголовно-исполнительные инспекции направляют в военный комиссариат или по месту службы осужденных копию приговора суда для исполнения данного наказания при прохождении службы. Также обязательны требования приговора о лишении права заниматься определенной деятельностью и для органов, правомочных аннулировать разрешение на занятие соответствующей деятельностью. Не позднее трех дней после получения копии приговора суда и извещения уголовно-исполнительной инспекции, они обязаны аннулировать разрешение на занятие той деятельностью, которая запрещена осужденному, изъять соответствующий документ, предоставляющий данному лицу право заниматься указанной деятельностью, и направить сообщение об этом в уголовно-исполнительную инспекцию.

Уголовно-исполнительные инспекции:

- ведут учет осужденных;

- контролируют соблюдение осужденными предусмотренного приговором суда запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

- проверяют исполнение требований приговора администрацией организаций, в которых работают осужденные, а также органами, правомочными аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью, запрещенной осужденным;

- организуют проведение с осужденными воспитательной работы. Инспекция, получив копию приговора (постановления, определения) суда в отношении осужденного к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, оформляет соответствующие документы.

В случае если осужденный работает за пределами обслуживаемой территории, инспекция направляет поручение в инспекцию по фактическому месту его работы о проверке исполнения требований приговора суда администрацией организации и информировании о результатах инспекции по месту исполнения приговора.

При получении из территориального органа Федеральной миграционной службы информации о регистрации осужденного, освобожденного из исправительного учреждения, дисциплинарной воинской части, в отношении которого имеется неисполненный приговор о дополнительном наказании в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, прибывшего не по месту первоначально избранного им места жительства, либо самостоятельной явке осужденного инспекция запрашивает копию приговора суда из инспекции, обслуживающей территорию первоначально избранного места жительства осужденного.

В целях обеспечения исполнения приговора суда инспекция в течение десяти рабочих дней с момента постановки на учет:

- устанавливает место работы осужденного, а в отношении неработающего осужденного - инспекция отслеживает его возможное трудоустройство; - направляет в адрес организации копию приговора суда и извещение;

- направляет копию приговора суда или заверенную выписку из него и извещение в орган, правомочный аннулировать разрешение на занятие определенным видом деятельности.

В ходе исполнения наказания инспекция запрашивает в организации выписки приказов о назначении, переводе, увольнении осужденного. Получив сообщение об освобождении осужденного от должности, которую он лишен права занимать, либо об аннулировании разрешения и изъятии документа, дающего право на занятие деятельностью, которой он лишен права заниматься, инспекция, в течение десяти рабочих дней проверяет данный факт с посещением места работы осужденного, о чем составляется справка.

Если инспекция не получила в течение тридцати дней со дня направления извещения в организацию сообщения об освобождении осужденного от должности, которую он лишен права занимать, то ее представитель осуществляет проверку выполнения приговора (определения, постановления) суда с посещением места работы осужденного с целью выяснения причин непоступления сообщения. По результатам проверки принимаются соответствующие меры реагирования.

В случае если органы и организации не исполняют вступившие в законную силу приговор суда, решение суда или иной судебный акт о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, инспекция направляет в их адрес уведомление, а при злостном неисполнении приговора (определения, постановления) суда - документы в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования.

Если осужденный уволился с прежнего места работы, инспекция в тридцатидневный срок с момента получения сообщения об увольнении осужденного:

- устанавливает новое место работы, должность осужденного или род его деятельности;

- направляет по новому месту работы копию приговора суда и извещение; - проверяет наличие в его трудовой книжке записи, соответствующей приговору суда.

В случае если организация не внесла запись в трудовую книжку, представитель инспекции направляет информацию в органы прокуратуры.

В дальнейшем, инспекция не реже одного раза в шесть месяцев проверяет с посещением места работы осужденного исполнение приговора суда администрацией организации и осужденным, при необходимости проверяет трудовой договор и должностную инструкцию. О результатах проверки составляется справка. При установлении факта нарушения осужденным требований приговора суда инспекция уточняет время, в течение которого он занимал запрещенную должность или занимался запрещенной деятельностью, запрашивает соответствующие документы, подтверждающие данный факт, и выносит постановление о незачете в срок наказания определенного периода времени. Постановление объявляется осужденному под роспись.

Осужденные к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью обязаны исполнять требования приговора, представлять по требованию уголовно-исполнительной инспекции документы, связанные с отбыванием указанного наказания, сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию о месте работы, его изменении или об увольнении с работы, а также об изменении места жительства.

В случае нарушения требований приговора, представители власти, государственные служащие, служащие органов местного самоуправления, служащие государственных или муниципальных учреждений, коммерческих или иных организаций, злостно не исполняющие вступившие в законную силу приговор суда, решение суда или иной судебный акт о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также осужденные, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Срок лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью исчисляется с момента вступления приговора суда в законную силу, а при назначении этого наказания в качестве дополнительного к лишению свободы - со дня освобождения осужденного из исправительного учреждения. В срок указанного наказания не засчитывается время, в течение которого осужденный занимал запрещенные для него должности либо занимался запрещенной для него деятельностью. По истечении срока наказания осужденный снимается с учета инспекции. При освобождении осужденному инспекция выдает документ (справку) об отбытии наказания или освобождении от наказания соответствующей формы.