Центр «Мои Документы» запустил новый сервис

В центрах «Мои Документы» можно самостоятельно зарегистрироваться на едином портале Госуслуг.

Для удобства заявителей в зоне информирования центров «Мои Документы» оборудовано специальное место для доступа на портал www.gosuslugi.ru и прохождения регистрации в Личном кабинете. Процедура регистрации значительно упрощена и займет у заявителя совсем немного времени. Если в процессе регистрации возникнут вопросы, то на помощь всегда придет сотрудник центра «Мои Документы».

Личный кабинет на портале Госуслуги – это возможность доступа к получению большого спектра услуг, оказываемых различными органами власти.

Зарегистрированный пользователь может легко обратиться за получением или обменом паспорта РФ, водительского удостоверения, получением загранпаспорта старого или нового образца, направить заявление на регистрацию транспортного средства. Заявитель может контролировать свои пенсионные накопления и получать сведения о состоянии индивидуального счета, кроме этого можно записаться на прием к врачу, узнать результаты ЕГЭ и многое другое.

Благодаря порталу Госуслуги, появилась возможность обратиться за предоставлением различных услуг не выходя из дома, что значительно экономит личное время.

Более подробную информацию Вы можете получить по телефону контактного центра – 51-21-21.