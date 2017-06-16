В Тольятти возбуждено дело в отношении старейшины организации «Свидетели Иеговы»

В Тольятти возбуждено дело об административном правонарушении в отношении старейшины международной религиозной организации «Свидетели Иеговы» по факту организации деятельности экстремистской организации.

Как рассказали в прокуратуре Комсомольского района, было установлено, что в помещении, расположенном с торца дома № 8 по ул. Макарова, проводились встречи и богослужения «Свидетелей Иеговы», на которых присутствовали от 30 до 60 человек, в том числе дети с родителями.

Напомним, ранее на основании распоряжения Первого заместителя министра юстиции РФ деятельность организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» юыла приостановлена. Верховным Судом РФ принято решение о ликвидации и признании экстремистской данной организации.

За организацию деятельности религиозного объединения, прокуратурой района в отношении старейшины организации «Свидетели Иеговы» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.28 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка № 110 Комсомольского судебного района. Дело об административном правонарушении находится на рассмотрении.