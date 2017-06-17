В выходные для всех тольяттинцев будут петь и читать стихи участники «Тремоло»

Специально для тех, кто планировал провести уикенд вне дома, команда Фестиваля музыки и искусств «Тремоло» приготовила запасной вариант, на случай непогоды. 17 и 18 июня в ТРК «Парк Хаус» участники «Тремоло» выступят с классической музыкой, вокалом и театральной постановкой. Причем, совершенно бесплатно.

17 июня в 15:00 театр «Вариант» и трио «Барокко» представят гостям торгового центра программу «Поэтическая композиция». 18 июня в 14:00 участники и лауреаты международных конкурсов Марина Коцько и Анастасия Камшукова выступят с программой «Популярная классика». Место выступления – 2 этаж, рядом с магазином «Леонардо».

Молодежный театр «Вариант» создан в Тольятти в ноябре 1982 года. Постоянный участник международных театральных фестивалей, в том числе Южной Кореи, Литвы, Австрии, Германии, Венгрии. Идейный руководитель и режиссер – Галина Петровна Швецова-Скрипинская, член Союза театральных деятелей России, Правления Международной Ассоциации любительских театров «АИТА», режиссерской секции Тольятти.

Марина Коцько – обладатель Гран-при и лауреат множества международных и всероссийских конкурсов. Участник фестивалей «Еврооркестрия» (Франция») «Тремоло» (Россия). Куратор музыкально-эстетической школы «Унисон» и педагог по вокалу театра «Колесо» (Тольятти). Имя Марины Коцько внесено в Золотую книгу Самарской губернии.

Напомним, с 25 по 27 июня в Тольятти состоится X Фестиваль музыки и искусств «Тремоло». В программе Камерный оркестр «Северная симфониетта» под управлением маэстро Фабио Мастранджело, солисты Мариинского театра, задорные ребята из ансамбля «БИС-КВИТ», акапелла-группы «Rain Drops» и многое другое. В том числе настоящая музыкальная битва.

Программа фестиваля и билеты – на www.volgaclassic.ru