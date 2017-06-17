В Жигулевске полицейские изъяли у местной жительницы пакет с марихуаной

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Отдела МВД России по г. Жигулевску задержали возле одного из домов, расположенных на улице Победы, 37-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном хранении наркотиков.

В присутствии понятых сотрудники полиции провели личный досмотр задержанной. В левом кармане ее куртки был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Женщина была доставлена в отдел полиции, а изъятая находка направлена на экспертизу. Согласно заключению экспертов, в пакете находилась марихуана массой более 56 грамм, сообщает облГлавк.

По данным оперативников, подозреваемая нигде не работает и ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение кражи.

В настоящее время по признакам незаконного хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.