Непропуск пешехода обойдется в 2,5 тыс. рублей

Госдума приняла в первом чтении проект закона о повышении максимального размера административного штрафа за непредоставление водителем преимущества в движении пешеходам. Его размер повышается с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей, пишет "Российская газета".

Необходимость усиления административной ответственности в кабмине обосновали неэффективностью действующих норм. Это подтверждается ростом количества возбужденных дел и аварийности. Как рассказал депутатам замглавы МВД РФ Игорь Зубов, в результате ДТП с участием пешеходов на переходах в 2016 году погибли 802 человека, ранены 14,35 тыс. человек.

Депутаты в ходе обсуждения спросили, готово ли МВД рассмотреть вопрос об ужесточении штрафов и для пешеходов за нарушение ПДД, в том числе за переход дороги на красный свет. Зубов выразил готовность работать в этом направлении.

- Мы готовы рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности пешеходов, если депутаты его ставят, - сказал представитель министерства. - Мы такой законопроект вместе с вами готовы подработать и при необходимости внести.