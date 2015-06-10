В Тольятти из-за пожара в многоэтажке спасатели эвакуировали 16 жильцов: погиб 78-летний мужчина

В четверг, 15 июня, в автограде произошел пожар. Загорелась квартира в одном из домов на улице Набережной. Соседи, почувствовав едкий запах дыма, сразу вызвали оперативные службы. Сообщение о ЧП на пульт диспетчера МЧС поступило в 23:31.

– В тушении пожара участвовали пять единиц спецтехники и семнадцать человек личного состава, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огонь возник в одной из комнат. Пламя успело распространиться на шесть квадратных метров – горели домашние вещи. Из задымленного подъезда сотрудники МЧС эвакуировали 16 жильцов.

Когда пожар потушили, спасатели обнаружили тело пожилого мужчины 1939 года рождения. Причину гибели человека и возникновения огня устанавливают специалисты. 
  1. Происшествия
  2. 63.ru
  3. 17.06.2017 15:04 [148] (0)
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