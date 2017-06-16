В Тольятти продолжатся дожди

Циклонический вихрь, который определял погоду Самарской области в прошедшие дни, понемногу перемещается за Урал. Как сообщают специалисты ФГБУ "Приволжское УГМС", в выходные по области будут наблюдаться кратковременные дожди с грозой. Ветер юго-западный 7-12 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха составит +18 ... +23 градуса, ночью будет опускаться до +9.

Тем не менее, к началу следующей недели осадков станет меньше, кратковременные дожди с грозами пройдут лишь местами, в основном, в дневные и вечерние часы. Температура воздуха начнёт постепенно повышаться до +25 градусов.