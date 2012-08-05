В Тольятти к ответственности привлечен сотрудник налоговой инспекции

Прокуратурой Тольятти проведена проверка исполнения Межрайонной ИФНС № 19 по Самарской области требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Установлено, что Межрайонной ИФНС № 19 и ЗАО «Тольяттиконсалтинг» заключено дополнительное соглашение к договору аренды нежилых помещений, согласно которому стороны изменили предмет договора - аренду дополнительных площадей нежилых помещений общей площадью 94,8 кв м. Однако должностные лица налоговой инспекции в нарушение требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» информацию об изменении контракта с указанием условий, которые были изменены, на официальном сайте в установленные законом сроки не разместили.

По итогам проверки прокуратурой города в отношении главного специалиста - эксперта отдела общего и хозяйственного обеспечения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ (нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)).

Акт прокурорского реагирования рассмотрен Управлением Федеральной антимонопольной службы по Самарской области, виновному должностному лицу назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей, сообщили в прокуратуре региона. Постановление в законную силу не вступило.