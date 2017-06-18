В отношении глав Узюково, Ягодное, Хрящевка возбуждены дела об административном правонарушении

Прокуратурой Ставропольского района проведена проверка исполнения органами местного самоуправления района законодательства о занятости населения в Российской Федерации.

В ходе проверки установлено, что администрациями сельских поселений Узюково, Ягодное, Хрящевка в нарушение требований закона не представлена в ГКУ СО «Центр занятости населения м.р. Ставропольский» информация о наличии вакантных рабочих мест.

По итогам проверки прокуратурой района в адрес глав сельских поселений внесены представления об устранении выявленных нарушений закона, а также возбуждены административные дела по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации)), сообщает прокуратура региона.

Постановлением мирового суда глава сельского поселения Узюково привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Остальные акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.
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  2. TLT.ru
  3. 18.06.2017 14:02 [119] (0)
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