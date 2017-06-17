Для тольяттинцев в парках города пройдут бесплатные концерты

На этих выходных в парках города пройдут две концертные программы, сообщает горадминистрация.

17 июня с 17:00 до 18:00 в Центральном парке выступят воспитанники театра танца «Кредо» и вокально-инструментальный ансамбль «Лето подавай». Концерт состоится на сцене между центральной аллеей и аллеей ветеранов.

18 июня с 18:00 до 19:30 в парке Победы также пройдет развлекательная программа. На сцене выступят коллективы ДКИТ: народный ансамбль танца «Ритмы планеты» и академическая студия вокала «Созвучие».

Посетить оба концерта можно совершенно бесплатно.
  1. Культура
  2. TLT.ru
  3. 17.06.2017 11:07 [54] (0)
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