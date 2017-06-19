В Тольятти бывший сотрудник полиции получил 2 года тюрьмы за получение взятки

В Тольятти вынесен приговор бывшему сотруднику отдела участковых полиции по делам несовершеннолетних ОП № 22 У МВД России. Он признан виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки, сообщает СУ СКР по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что в марте этого года он составил в отношении гражданина подложный протокол об административном правонарушении (распитие алкогольной продукции в местах запрещенных федеральным законом), которое мужчина не совершал, назначив ему наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.

В этот же период времени, участковый получил от указного гражданина взятку (7 тысяч рублей) за отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления по факту хищения денег с банковской карты.

Приговором Автозаводского районного суда бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.