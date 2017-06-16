Баныкинской больнице - 55 лет

15 июня сотрудники Тольяттинской городской клинической больницы № 2 отметили 55-летие родного учреждения. Праздничный концерт состоялся в театре "Колесо". В зале нашлись места как для молодых медиков, так и для опытных специалистов, сообщает горадминистрация.

Лучшие из лучших выходили на сцену, чтобы получить областные и городские награды. Отдельных оваций удостоилась заведующая кардиологическим отделением Галина Ивановна Горб - в этом году она получила звание Почетного гражданина Тольятти.

С праздником сотрудников больницы поздравил глава города Сергей Анташев:

"Ваш тяжелый, ответственный и благородный труд - это каждодневный подвиг. Низкий вам поклон за самоотверженную работу, за большое сердце, за спасенные жизни. Искренне желаю вам крепкого здоровья и семейного благополучия, а клинике - дальнейшего процветания".

За 55 лет врачи Тольяттинской городской клинической больницы № 2 вылечили более 1 500 000 пациентов. В родильном доме больницы на свет появилось более 1 500 000 детей.