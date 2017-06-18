Сергей Анташев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Уважаемые медицинские работники!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!

Ваши надежные руки поддерживают нас на протяжении всего жизненного пути - с момента рождения и до преклонных лет. Бережно сохраняя и приумножая лучшие традиции медицины, вы без остатка посвящаете себя служению людям. Ваш тяжелый, ответственный и почетный труд - это каждодневный подвиг во имя здоровья тольяттинцев. Он требует от вас не только профессионализма и постоянного самосовершенствования, но и невероятного терпения, чуткости и гуманизма. Без этих качеств посвятить свою жизнь медицине просто невозможно, а потому случайных людей в вашей профессии не бывает.

Сегодня жителям Тольятти доступна медицинская помощь высочайшего уровня. Достижения медучреждений города по праву отмечены в на российском и международном уровне. Но ключевую роль в развитии здравоохранения играют кадры - профессионалы своего дела.

Дорогие врачи, медсестры, санитары, фельдшеры и фармацевты! Мы говорим вам спасибо за вашу самоотверженную работу, за доброе сердце, за спасенные жизни.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного тепла, благополучия и дальнейших успехов в вашем нелегком труде!

Глава городского округа Тольятти Сергей Анташев.