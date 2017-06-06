Неделя Тольятти: капсула времени вскрыта, новые дороги в городе, госнаграды для сотрудников АВТОВАЗа

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В Тольятти нашли капсулу времени

В Тольятти вскрыта капсула времени, найденная в основании памятника на Молодежном бульваре.

Процесс извлечения капсулы с посланием комсомольцев затянулся на несколько дней. Для поиска капсулы использовался металлоискатель, который реагировал на весь постамент из-за армированных плит в основании памятника. В конце концов, в поиске капсулы помог подводный клуб, специалисты которого точно определили место ее расположения, а через некоторое время она была извлечена на свет.

В капсуле оказались стеклянные колбы с несколькими письмами от комсомольцев с обращением к молодежи 2017 года. В основном из них советские граждане рассказывают о своей жизни в молодом и растущем городе Тольятти, пишут о своих достижениях и надеются, что молодые люди 21 века продолжат их славные начинания.

О чем же написали нам молодые люди из уже далекого прошлого, можно будет узнать 24 июня в 18.00 на праздновании Дня молодежи на Молодежном бульваре!

В Тольятти построят четыре дороги

В рамках программы празднования 50-летия АВТОВАЗа в Тольятти будут построены четыре дороги. Первый проект касается участка ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной. На строительство выделено 42 млн рублей. Проект уже прошел государственную экспертизу, свидетельство о регистрации права на земельный участок также получено.

Второй проект — строительство улично-дорожной сети западнее Московского проспекта. Стоимость работ оценивается в 641,5 млн рублей. Сейчас решается вопрос по оформлению права муниципальной собственности на земельные участки. Третий приоритетный проект — реконструкция кольцевой развязки на пересечении Южного шоссе и ул. Борковской. Там будут обустроены дополнительные поворотные полосы, строительство которых обойдется в 40,5 млн рублей.

Четвертый проект предусматривает реконструкцию и строительство магистральной дороги по ул. Офицерской от Южного шоссе до ул. Ворошилова. Документация прошла через государственную экспертизу.

Ожидается, что все четыре участка будут введены в эксплуатацию до 2020 года.

А к концу 2019 года на трассе М-5 в Тольятти появится трехуровневая развязка.

Стоимость возведения эстакады около 7 млрд рублей. Возведение развязки финансируется в рамках инвестпроекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" целевой программой "Развитие транспортной системы России". Ожидается, что эстакада позволит "увести" от города около 40% машин.

Строители уже освоили 300 млн руб., в планах до конца года — еще 800 миллионов.

Параллельно ведется ремонт дорожного полотна плотины Жигулевской ГЭС и подъездов к ней со стороны Тольятти и Сызрани. Подходы к плотине со стороны Сызрани планируется завершить уже в июне, а работы на плотине — в сентябре. Это, к слову, стало причиной введения запрета на передвижение в светлое время суток по плотине транзитного грузового транспорта. Работы по возведению развязки планируется завершить во второй половине 2019 года.

Владимир Путин удостоил госнаград 37 сотрудников АВТОВАЗа

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами более полутора сотен россиян. В их числе почти 40 сотрудников АВТОВАЗа.

Так, Орденом почета за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден Алексей Владимирович Солодянкин - наладчик автоматических линий и агрегатных станков ПАО «АВТОВАЗ».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени награждены директор производства ПАО «АВТОВАЗ» Анатолий Евгеньевич Гришин, главный специалист отдела сборочно-кузовного производства Александр Юрьевич Козлов, начальник производства дирекции по производственной логистике Сергей Григорьевич Лукьянов, директор юридической службы Олег Иванович Орлов, директор проекта службы вице-президента по управлению цепочкой поставок Андрей Иванович Романов, инженер-технолог Гульфия Фаруковна Хайбуллина, наладчик автоматических линий и агрегатных станков Константин Николаевич Хмелевский, директор производства Андрей Федорович Шорохов.

Кроме того, еще 28 сотрудникам тольяттинского предприятия были присвоены звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» за заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу.

Сергей Анташев, Сергей Андреев и Анатолий Пушков встретились на субботнике

Городская общественность вычистила территорию вокруг заброшенных фонтанов на ул. Революционной.

Напомним, на этой территории в этом году должно начаться строительство нового парка с мемориальным комплексом в честь 50-летия выпуска первого вазовского автомобиля. Благодаря федеральной поддержке, связанной с финансированием празднования 50-летия завода, проект стал обрастать деталями, а в конце 2015 года общественности представили эскиз современного и благоустроенного парка. В нем найдется место и зеленым зонам, и выставочному залу, и игровым площадкам.

Уже сейчас на месте будущего парка можно увидеть изменения, здесь стало заметно светлее и чище. И все это благодаря активным тольяттинцам. Узнав, что возле парка Победы, где будет строиться новый объект, планируется проводить субботник, многие горожане пришли внести свою лепту. Собралось около 300 человек. Мероприятие проходило при участии главы городского округа Сергея Анташева. Что интересно, бывшие градоначальники Анатолий Пушков и Сергей Андреев тоже поддались всеобщему энтузиазму и работали наравне со всеми. Среди участников мероприятия были также такие известные личности как капитан сборной России по гандболу, завоевавшей золото на олимпиаде в Рио-де-Жанейро, Ирина Близнова и заслуженный тренер России — тренер прославленного гимнаста Алексея Немова Евгений Николко.

На площади 75 тысяч квадратных метров спилили все густые заросли дикорастущей поросли, убрали весь сухостой, которого тоже было немало. Предполагается, что строительство парка будет идти в два этапа. Этим летом пройдет первый. Все благоустройство должны сделать в этом году. Непосредственно строительство выставочного зала запланировано на 2019 год.

В Тольятти на капремонт в домах не хватает денег

В Тольятти возникают проблемы с финансированием капремонта в домах большой протяженности. Данную тему поднял представитель Управляющей компании ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» Евгений Медведев. По его словам, в частности, не хватает свыше 20 млн рублей на инженерные сети в доме на ул. Революционная, 30, чтобы закончить работы.

Как сообщила руководитель экспертного департамента фонда капремонта Самарской области Екатерина Осокина, предельная стоимость работ (для каждого вида работ) ежегодно рассчитывается и принимается постановлением правительства Самарской области. По инженерным сетям она рассчитывается, исходя из квадратных метров. Когда проводилось осмечивание домов, особенно больших в Автозаводском районе, дефектные ведомости предоставлялись Управляющими компаниями, которые обслуживают эти дома. Поэтому осметили ровно то, что было задефектовано.

- С этим вопросом мы столкнулись именно в Тольятти. Таких километровых домов больше нет нигде по Самарской области, - утверждает Осокина. - Наши предложения заключаются в том, чтобы принять отдельные предельные стоимости работ для домов с повышенным количеством квартир, где больше стояков, приборов отопления и всего остального. Мы надеемся, что наши предложения будут учтены, и после принятия новых предельных стоимостей, вопрос с инженерными сетями этих домов можно будет решить.

Сейчас проводится большая работа с Центром ценообразования строительства Самарской области, где осуществляется расчет предельной стоимости на каждый «подвид» инженерных сетей — для горячего водоснабжения, для холодного, для отопления, водоотведения и так далее. Предложения регионального оператора и Центра ценообразования в Министерство энергетики и ЖКХ уже направлены.

Фото: МБУ ММЦ «Шанс»