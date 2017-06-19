Тольяттинские полицейские изъяли у подозрительного прохожего сверток с гашишем

Во время несения службы на КПП в Комсомольском районе полицейские заметили подозрительного гражданина. При виде людей в погонах он заметно занервничал и ускорил шаг. Стражи правопорядка не позволили мужчине скрыться и задержали его. В присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили у подозреваемого сверток с веществом растительного происхождения.

Полицейские направили изъятую находку в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, а мужчина был задержан. Результаты проведенного исследования показали, что в свертке находился гашиш массой 2,41 грамма. Сотрудники органов внутренних дел установили, что 28-летний подозреваемый проживает в Тольятти, нигде не работает и ранее был судим за совершение кражи.

По признакам незаконного хранения наркотических средств в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские выясняют, откуда у мужчины наркотик и для каких целей он предназначался, сообщает облГлавк.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 19.06.2017 07:34 [130] (0)
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