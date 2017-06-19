В Тольятти у девушки-инвалида сосед украл телефон

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что молодой парень похитил сотовый телефон у 27-летней девушки, инвалида 2-ой группы.

К потерпевшей возле торгового павильона на улице Горького подошел молодой человек и попросил позвонить. Девушка видела этого парня во дворе своего дома и знала его имя, поэтому решила выручить соседа. Молодой человек, получив телефон, убежал и скрылся в соседнем дворе. Догнать злоумышленника девушка не могла и сразу обратилась в полицию.

Стражи правопорядка опросили возможных свидетелей происшествия, составили список примет предполагаемого злоумышленника и похищенного сотового телефона. Через некоторое время недалеко от места, где произошло ограбление, сотрудники уголовного розыска задержали парня, подходившего под описание подозреваемого, и установили его личность. Им оказался местный житель 1995 года рождения. По данным правоохранителей, предполагаемый злоумышленник не имеет постоянного заработка и ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

По признакам грабежа возбуждено уголовное дело. Похищенный сотовый телефон в настоящее время изъят и возвращен владелице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.