В Тольятти у девушки-инвалида сосед украл телефон

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что молодой парень похитил сотовый телефон у 27-летней девушки, инвалида 2-ой группы.

К потерпевшей возле торгового павильона на улице Горького подошел молодой человек и попросил позвонить. Девушка видела этого парня во дворе своего дома и знала его имя, поэтому решила  выручить  соседа. Молодой человек, получив телефон, убежал и скрылся в соседнем дворе. Догнать злоумышленника девушка не могла и сразу обратилась в полицию.

Стражи правопорядка  опросили  возможных свидетелей происшествия, составили список примет предполагаемого злоумышленника и похищенного сотового телефона. Через некоторое время недалеко от места, где произошло ограбление, сотрудники уголовного розыска задержали парня, подходившего под описание подозреваемого, и установили его личность. Им оказался местный житель 1995 года рождения. По данным правоохранителей, предполагаемый злоумышленник не имеет постоянного заработка  и ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

По признакам  грабежа возбуждено уголовное дело. Похищенный сотовый телефон в настоящее время изъят и возвращен  владелице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 19.06.2017 09:34 [90] (0)
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