Тольяттинка с дружками ограбила малознакомого мужчину, отказавшегося оплатить им наркотики

В полицию обратился тольяттинец 1982 года рождения. Мужчина рассказал полицейским, что стал жертвой ограбления и оценил причиненный ему ущерб на общую сумму 11 700 рублей.

По словам заявителя, накануне он пришел на застолье в общежитие на улице Революционной, где собралась группа малознакомых ему людей. В ходе распития алкоголя одна из девушек предложила ему поделиться с собравшимися деньгами для приобретения наркотиков, на что мужчина ответил отказом. Тогда девушка, заручившись силовой поддержкой своих товарищей, открыто похитила у потерпевшего денежные средства, сотовый телефон и наушники, после чего скрылась с места преступления, сообщает облГлавк.

Полицейские установили личность и вероятное местонахождение разыскиваемой, после чего задержали ее. Подозреваемой оказалась безработная местная жительница 1990 года рождения, ранее судимая за совершение кражи.

При личном досмотре задержанной похищенный сотовый телефон и денежные средства были изъяты и возвращены законному владельцу. По признакам преступления, грабежа возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.