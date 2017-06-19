Под Тольятти в аварии двух автомобилей пострадали четыре человека

16 июня на территории Ставропольского района в ДТП пострадали четыре человека. Виновник ДТП, девушка 1991 года рождения, относится к категории «молодой водитель», сообщает ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району.

ДТП произошло примерно в 19-00 часов. В пути следования по автодороге «Волжский-Курумоч-Урал» водитель "Шевроле Нива", девушка 1991 года рождения, проживает в Ульяновской области, не справилась с рулевым управлением, допустила занос автомобиля, выехала на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем УАЗ 390995 под управлением жителя города Тольятти, который двигался во встречном направлении. Водительское удостоверение категории «В,В1» девушка получила в январе 2017 года.

В результате ДТП пострадали четыре человека: оба водителя и два пассажира бригадой «Скорой помощи доставлены в СОКБ им. Середавина с переломами и травмами различной степени тяжести. Девушка-молодой водитель госпитализирована в травматологическое отделение с диагнозом «открытый перелом правого надколенника, закрытый перелом левой ключицы со смещением, гематома лобной области, ушиб мягких тканей передней брюшной стенки».

Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют водителям быть максимально аккуратными, внимательными за рулем, не совершать опасных и резких маневров, не превышать скоростной режим. Помните, разумная скорость – скорость, сохраняющая жизнь!