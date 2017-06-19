Тольяттинцы могут узнать больше о родственниках, пропавших в годы ВОВ

«Поисковое движение России» совместно с организацией «Волонтеры Победы» запустило проект «Судьба солдата». Его цель — сбор информации от населения для работы по установлению судеб пропавших в годы Великой Отечественной войны защитников Отечества и помощь россиянам, которые ищут своих родных, погибших и пропавших на фронтах.

22 июня в День Памяти и скорби «Поисковое движение России» объявляет День единых действий в рамках проекта «Судьба солдата».

Единственный в Тольятти поисковый отряд «ЭПРОН» 22 июня с 18:00 до 20:00 будет вести сбор и обработку заявок от населения на розыск информации о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Каждый желающий сможет прийти и лично подать заявку на поиск информации о пропавшем в годы войны родственнике. Адрес поискового отряда: ул. Мира, 23, (слева от панно Ушакову вход в цокольный этаж). Сделать запрос на анкету заявки так же можно по электронной почте stasdolgov@mail.ru или скачать с сайта поискового отряда www.epron-pro.ru.

Также приглашаются все желающие вступить в поисковый отряд «ЭПРОН». Вы сможете не только вести архивный поиск и заниматься музейной работой, но и принять участие в поисковых экспедициях клуба.