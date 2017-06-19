В Тольятти водителю, сбившему на переходе маму с ребенком, грозит два года тюрьмы

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 17 октября минувшего года на улице 70 лет Октября.

47-летний тольяттинец, управляя автомобилем «Lada Kalina», двигался со стороны улицы Тополиной в направлении улицы Автостроителей. В пути следования автомобилист допустил наезд на женщину 1983 года рождения и мальчика 2012 года рождения, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести. Женщина смогла самостоятельно обратиться в одну из городских больниц, ребенок был доставлен бригадой «скорой помощи» в медучреждение. В дальнейшем медицинское исследование установило, что травмы, полученные мальчиком, относятся к тяжкому вреду здоровью.

Накануне по признакам нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, в отношении предполагаемого виновника ДТП возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, передает облГлавк. Расследование продолжается.