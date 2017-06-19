За выходные на дорогах Тольятти пострадали 4 ребенка

Руководство тольяттинской Госавтоинспекции очень обеспокоено ситуацией на дорогах города, особенно таким большим количеством дорожных аварий с участием детей. Дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних регистрируются ежедневно, только за выходные дни 4 детей и подростков получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

16 июня в 14:45 27-летний водитель, управляя скутером "Сузуки", двигался по жилой зоне со стороны ул. 40 лет Победы в направлении ул. Ворошилова. В районе дома №104 по ул. 40 лет Победы он допустил наезд на 9-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть справа налево по ходу движения транспортных средств. Девочка госпитализирована с сотрясением головного мозга, закрытым переломом правой голени.

Не прошло и часа, как на той же улице пострадал еще один ребенок. В 15:25 23-летний водитель ВАЗ-21130 в районе дома №10 не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигающегося транспорта, в результате чего допустил столкновение с автобусом "Пежо". В результате ДТП пострадали 3 человека, один из которых несовершеннолетняя пассажирка автобуса. У девушки ушиб шейного отдела позвоночника.

18 июня 43-летний водитель Citroen Jumper, двигаясь по Южному шоссе, в районе дома №5 не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля и столкнулся с Fiat Ducato. В результате ДТП ранение получили 2 пассажира автомобиля Citroen, один из которых 13-летняя девочка - закрытый перелом локтевой и плечевой кости слева, госпитализирована.

В тот же день в 20:35 29-летний водитель Лада-219170, двигаясь по ул. Первомайская, в районе дома № 58 допустил наезд на 3-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Ребенок госпитализирован с переломом правой голени. Девочка на проезжей части находилась рядом с отцом и матерью. Теперь законные представители ребенка будут приглашены на заседание комиссии по делам несовершеннолетних.

Начальник отдела ГИБДД У МВД России по г. Тольятти подполковник полиции Сергей Фокин: «В этом году пострадавших маленьких пешеходов и пассажиров значительно больше, чем в прошлом году – травмы получили 65 детей в возрасте до 16 лет, что на 11 детей больше, чем в прошлом году.

В свете такого всплеска количества ДТП с участием детей принято решение об усилении работы по выявлению нарушений Правил дорожного движения водителями на дорогах нашего города. Это в первую очередь нарушение таких положений ПДД, как обязанность предоставления преимущества пешеходам, использование ремней безопасности и специальных удерживающих устройств при перевозке детей».