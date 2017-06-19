Сегодня завершается основной период ЕГЭ

По все стране проходит девятый экзаменационный день, 11 предметов уже сданы, остались последние 2 экзамена – история и химия.

Как сообщили в областном Минобрнауки, сегодня в Самарской области  открыто 29 пунктов проведения экзаменов, из них 3 на дому. В 7 из них будет применена технология сканирования материалов сразу после завершения экзамена.

Историю буду сдавать по плану 2043 человека, химию – 1415 человек.

Экзамен по истории продлится 3 часа 55 минут, а по химии – 3 часа 30 минут.

Результаты ребята смогут получить не позднее 3 июля (в соответствии с графиком, утвержденным Рособрнадзором).
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 19.06.2017 12:45 [74] (0)
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