Россияне проголосовали за День отца

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, в котором предложил россиянам проголосовать за или против идеи утверждения официального праздника День отца в стране.

По результатам опроса 37% респондентов полностью согласны с тем, чтобы День отца стал официальным праздником, еще 25% "скорее согласны" с этой идеей. Против данной идеи высказались 36% опрошенных.

Говоря о том, когда отмечать День отца, 30% выразили мнение, что это не имеет значения; 16% заявили, что праздновать нужно в третье воскресенье июня, как в большинстве стран мира; еще 16% полагают, что Днем отца должно быть последнее воскресенье октября — дата, приближенная ко дню рождения многодетного князя Дмитрия Донского.

Основным значением празднования Дня отца, Дня матери и Дня семьи, любви и верности россияне назвали тот факт, что в эти дни люди задумываются о семейных ценностях (44%); 39% опрошенных называют подобные праздники прекрасным поводом провести время всей семьей; 36% респондентов считают, что в эти дни люди имеют возможность выразить благодарность своим близким за заботу. Согласно данным ВЦИОМ, 14% опрошенных придерживают противоположного мнения, заявив, что не видят значимости этих праздников в жизни семьи.

Опрос проводили 10-11 июня среди россиян старше 18 лет путем телефонного интервью 1,2 тысячи респондентов.