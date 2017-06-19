Фото: радио август

Полицейские поймали двух тольяттинок, ограбивших супермаркет

В полицию поступило сообщение об ограблении супермаркета на Автозаводском шоссе. Как установили прибывшие на место оперативники, две женщины открыто похитили из торговой точки продукты питания на сумму 1 500 рублей, после чего скрылись.

Уже в течение дежурных суток полицейские установили и задержали подозреваемых – нигде не работающих двух приятельниц 1990 и 1986 годов рождения, ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности. У сотрудников органов внутренних дел есть все основания предполагать, что это не единственный эпизод хищения женщинами товара из магазинов.

В настоящее время по признакам грабежа возбуждено уголовное дело. Задержанным может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Расследование продолжается, сообщает облГлавк.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 19.06.2017 13:27 [151] (0)
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